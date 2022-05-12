Путина попросили восстановить Донбасс и Украину руками пленных ВСУ Глава «Ветеранов России» попросил Путина отправить пленных ВСУ на восстановление Донбасса

г. Мариуполь / Фото Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Украинских военнопленных — бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) и нацистов — необходимо использовать для восстановления «разрушенных городов, предприятий и инфраструктуры на освобождённой территории Украины, ЛНР и ДНР», заявил NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник сообщил, что направил соответствующее обращение на имя президента РФ Владимира Путина.

По последним данным Минобороны РФ, уже несколько тысяч военнослужащих ВСУ сдались в плен. Их прибывает в РФ всё больше. Пока вопрос их обмена не очень сильно волнует наше общество, так как спецоперация РФ на Украине не завершена. <...> Среди пленных есть специалисты-профессионалы, чьими навыками можно воспользоваться во время хозяйственных работ и восстановления нанесённого ущерба. <...> Опыт Великой Отечественной войны показал, что труд нацистов можно использовать во благо пострадавшей стороны. Тогда в СССР осталось 2,5 млн пленных немцев. Их использовали на восстановлении разрушенной ими же экономики, — добавил Резяпов.

По его словам, трудовая эксплуатация военнопленного заключается в системе принудительного труда, который является «объектом охраны международного права — в конвенциях по военнопленным 1907 и 1929 годов, действовавших на период Первой и Второй мировых войн, не запрещалось привлечение неофицерского состава военнопленных к трудовой занятости, которая не связана с военными действиями и посильна для военнопленного физически».

Привлечение военнопленных к строительству было одной из самых распространённых практик. Во множестве российских городов до сих пор сохранились дома, которые так и называют немецкими. Например, в Красногорске и Северодвинске усилиями военнопленных были построены целые районы. Ещё одно направление — строительство дорог. Эта работа не требовала особых навыков, что позволяло привлекать широкие массы пленных. Например, дорога между Вологдой и Ярославлем (ныне часть федеральной трассы «Холмогоры») в значительной степени была построена усилиями пленных немцев, — считает Резяпов.

Накануне Киев запросил обмен раненых украинских бойцов ВСУ, находящихся на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, на российских военнопленных. Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук. Она подчеркнула, что никакого решения по данному вопросу пока нет.

Ранее командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил о блокировке тоннеля на заводе «Азовсталь». Он уточнил, что благодаря данному тоннелю бойцы ВСУ проложили выход к реке. Ходаковский также оценил физическое состояние противника, отметив усталость украинских солдат. По словам командира, заблокированные на комбинате военные «просятся на свободу».