Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с COVID-19

https://static.news.ru/photo/fe509130-8979-11ea-a1e1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия не готова жертвовать людьми ради спасения экономики, заявил глава государства Владимир Путин.

В Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет, правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Однако ей это не помогло и в конечном счёте она утратила свою государственность, — отметил глава государства.

По его словам, «история поучительна», поэтому мы должны бороться за каждого.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин считает, что хотя многие россияне не почувствовали реальность угрозы заражения коронавирусом, тем не менее опасность ещё не миновала. Он попросил россиян проявить предельную ответственность и осторожность и воздержаться от походов в гости и от посиделок в больших компаниях.