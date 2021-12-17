Путин заявил о росте зарплат в России

Зарплаты в России растут. Это происходит не только в номинальном, но и в реальном значении. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Его слова приводит ТАСС.

Зарплаты в России растут не только в номинальном, но и в реальном значении, — сказал глава государства.

Ранее рейтинговое агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) подготовило первый ренкинг средних зарплат в крупнейших компаниях реального сектора экономики за 2020 год. Лидерами по уровню среднемесячной зарплаты стали группы компаний НОВАТЭК, «Совкомфлот» и «Полюс».

Самые высокие зарплаты в стране выплачиваются в отрасли добычи нефти и газа — в 2,8 раза больше общероссийской среднемесячной зарплаты. Кроме того, выше средней по России оказались и зарплаты сотрудников дочерних компаний иностранных корпораций, конкурирующие с зарплатами отечественных лидеров ренкинга.

Как пояснила старший научный сотрудник Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Анна Лукьянова, выявленные отраслевые диспропорции типичны для российского рынка труда и связаны с различием размера ренты в разных отраслях или же со сложными климатическими и производственными условиями.