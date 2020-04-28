Путин выступит с обращением во время совещания с регионами по коронавирусу

Президент России Владимир Путин выступит с большим обращением на совещании с регионами по коронавирусу после 15:00 по московскому времени.
Будет вступительное слово, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он не стал анонсировать каких-либо заявлений главы государства, призвав дождаться совещания.
По его словам, совещание будет проходить в открытом режиме. На нём выступят глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава Минздрава Михаил Мурашко, мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по борьбе с коронавирусом при Госсовете РФ.
Песков отметил, что на чиновники будут обсуждать вопросы оснащения регионов коечными местами, готовности медицинской инфраструктуры, а также оценивать ситуацию по коронавирусу и перспективы на краткосрочный период.
NEWS.ru писал, что Россия вышла на восьмое место по числу заболевших коронавирусом, обогнав Иран. COVID-19 в РФ диагностирован у 93 558 человек в 85 регионах. Излечились 8456, скончались 867 человек.
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