Путин выступил за назначение выплат работникам соцучреждений

https://static.news.ru/photo/f55d58e2-8ae6-11ea-ad01-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин попросил правительство проработать вопрос дополнительных выплат сотрудникам социальных учреждений во время пандемии.

На период борьбы с эпидемией считаю необходимым предусмотреть дополнительное поощрение для сотрудников социальных учреждений, где находятся инвалиды, пожилые люди и другие граждане, нуждающиеся в особой заботе, — заявил глава государства во время онлайн-встречи с волонтёрами.

По поручению президента правительство должно максимально оперативно определить порядок таких выплат и их параметры.

Ранее российский лидер не исключил оказания помощи социально ориентированным некоммерческим организациям. По словам Путина, такая помощь может быть аналогичной тому, что получают предприятия малого и среднего бизнеса.

NEWS.ru писал, что государство готово помочь системообразующим компаниям, если их финансовое состояние признано неудовлетворительным. Предприятия должны предоставить сведения обо всех бенефициарах, а также иметь не более 50% иностранного участия.

По данным на 30 апреля, в России зарегистрировано 106 498 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1073 летальных исхода, выздоровели 11 619 человек.