Путин выступил против своего лица в храме Минобороны

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на информацию о создании мозаики с его лицом в храме Министерства обороны. Глава государства считает это преждевременным решением.
По словам Пескова, Путину доложили о появлении изображения. Когда политик узнал об этом, он улыбнулся,
Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать ещё рано, — ответил тогда президент.
Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики. Панно содержит надпись: «Крым наш».
На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина.
В РПЦ заявили, что такие изображения уместны в храме.
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