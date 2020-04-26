Путин выступил против своего лица в храме Минобороны

https://static.news.ru/photo/efbc7cc2-87cd-11ea-9439-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о реакции Владимира Путина на информацию о создании мозаики с его лицом в храме Министерства обороны. Глава государства считает это преждевременным решением.

По словам Пескова, Путину доложили о появлении изображения. Когда политик узнал об этом, он улыбнулся, передаёт ТАСС.

Когда-нибудь благодарные потомки оценят наши заслуги, но сейчас это делать ещё рано, — ответил тогда президент.

Как писал NEWS.ru, в Сети появились снимки незаконченных мозаик храма Вооружённых сил России в Подмосковье. На одном из них изображены президент России Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Совфеда Валентина Матвиенко и другие политики. Панно содержит надпись: «Крым наш».

На втором панно, посвящённом Параду Победы на Красной площади 1945 года, виден портрет Иосифа Сталина.

В РПЦ заявили, что такие изображения уместны в храме.