Путин выразил соболезнования всем, кто потерял близких из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/a84ba3fa-8970-11ea-a133-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования россиянам, чьи родные и близкие скончались из-за пандемии коронавируса.

Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких, — цитирует ТАСС Путина.

Как писал NEWS.ru, Путин считает, что хотя многие россияне не почувствовали реальность угрозы заражения коронавирусом, тем не менее опасность ещё не миновала. Он попросил россиян проявить предельную ответственность и осторожность и воздержаться от походов в гости и от посиделок в больших компаниях.

По его словам, праздничные мероприятия по случаю 75-летия Победы состоятся, когда ситуация с коронавирусом в РФ станет безопасной. Тем не менее 9 мая состоится авиационный парад, а вечером в центрах городов будут салюты в честь Дня Победы.