В России могут установить уголовную ответственность за уничтожение памятников и других мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества.
Соответствующий документ внесён президентом России Владимиром Путиным в электронную базу Государственной думы,
Уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений... увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России, — говорится в тексте законопроекта.
Под эту категорию попадут также памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения и объекты. Сейчас в российском законодательстве существует уголовная ответственность только за повреждение памятников истории и культуры.
Как ранее писал NEWS.ru, в Воронеже неизвестные испортили мемориальную доску Николаю II через неделю после её открытия.
Добавьте наши новости в избранные источники