https://static.news.ru/photo/08856410-6098-11ea-8279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России могут установить уголовную ответственность за уничтожение памятников и других мемориальных сооружений в честь погибших защитников Отечества.

Соответствующий документ внесён президентом России Владимиром Путиным в электронную базу Государственной думы, сообщает РИА Новости.

Уголовную ответственность за уничтожение либо повреждение воинских захоронений... увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвящённых дням воинской славы России, — говорится в тексте законопроекта.

Под эту категорию попадут также памятники, стелы, обелиски и другие мемориальные сооружения и объекты. Сейчас в российском законодательстве существует уголовная ответственность только за повреждение памятников истории и культуры.

Как ранее писал NEWS.ru, в Воронеже неизвестные испортили мемориальную доску Николаю II через неделю после её открытия.