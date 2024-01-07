«Путин в курсе». Как Кремль объяснил проблемы с отоплением в Подмосковье? Песков заявил, что Путин в курсе ситуации с отключением отопления в Подмосковье

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в курсе масштабных проблем с отключением отопления в Подмосковье. Что еще он сказал о коммунальном коллапсе в Подольске и других округах?

Что сказал Песков о проблемах с отоплением

По словам представителя Кремля, все аварийные службы работают круглосуточно в авральном режиме, но в условиях таких аномальных морозов подобные ситуации могут происходить.

«Президент в курсе всего. Тем более таких аварийных ситуаций. Все службы работают в авральном режиме днем и ночью», — пояснил он в комментарии «Осторожно Media».

Песков объяснил, что за последние 10 лет был проделан большой объем работы в сфере ЖКХ, но многое еще придется сделать.

«За последние 10–20 лет проделана огромная работа по обновлению инфраструктуры ЖКХ: трубы главным образом, котельные и так далее. Но даже за два десятилетия обновить все невозможно. Это при том, что еще, вы знаете, у нас сильные ограничения на рост тарифов», — сказал пресс-секретарь президента России.

Что произошло в Подольске

В Подмосковье проблемы с теплоснабжением начались 4–5 января. В частности, в микрорайоне Климовск проблема затронула порядка 170 жилых домов. По данным Министерства энергетики Московской области, причиной аварии стал гидравлический удар на тепловой сети, вызванный скачком напряжения в котельной. Это привело к утечкам теплоносителя в нескольких местах на теплотрассе.

Вечером 5 января вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин сообщил, что тепло вернулось в первые 20 домов, пострадавших после аварии.

«Мы запустили один из трех котлов в ведомственной котельной Климовского патронного завода, где произошла авария в связи с отключением электроснабжения. В 20 из 173 домов уже подали тепло», — рассказал он.

6 января глава городского округа Григорий Артамонов в своем Telegram-канале пояснил, что ремонтные работы длились всю ночь, но из-за сильных морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии, поэтому было принято решение ввести локальный режим ЧС.

«Так как отопление в многоквартирных домах северо-восточной части микрорайона Климовск отсутствует уже продолжительное время, ввели режим ЧС локального характера. Такое решение приняли совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям, в которую вошли представители регионального правительства, прокуратуры, администрации городского округа, МЧС. Режим ЧС, который действует со вчерашнего дня, позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы», — заявил он.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сегодня утром, 7 января, сообщил, что отопление в дома микрорайона Климовск в подмосковном Подольске планируется вернуть к середине дня воскресенья.

«Запустили второй котел. Теперь с двумя работающими котлами у нас достаточно мощностей, чтобы обогреть квартиры, в которых не было отопления. Проблемой сейчас может стать состояние системы отопления в жилых домах (трубы и батареи), которые могли быть частично заморожены. Мы мобилизовали много аварийных бригад, которые работают над тем, чтобы подключить дома к теплу как можно быстрее», — рассказал он.

Как в СК РФ отреагировали на ситуацию в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 января поручил проверить ситуацию с отключением электроэнергии и отопления в Подмосковье, сообщает пресс-служба ведомства.

«Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством. Без отопления и горячей воды остались сотни жилых домов, учреждения здравоохранения и образования», — говорится в заявлении Бастрыкина.

В СК РФ отметили, что с подобными проблемами столкнулись жители городских округов Чехов, Солнечногорск, Балашиха, Лобня, Подольск, Химки, а также Люберцы, Раменское и Наро-Фоминск.

Сегодня стало известно, что Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту ограничения подачи отопления в дома в микрорайоне Климовск в Подольске. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила пресс-служба подмосковного управления СКР.

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