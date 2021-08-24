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Путин уволил замглавы Следственного комитета

14:41, 24 августа 2021
Путин уволил замглавы Следственного комитета Заместитель председателя Следственного комитета Российской Федерации генерал-полковник Рассохов Ростислав Фото: sledcom.ru
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Президент Владимир Путин уволил заместителя председателя Следственного комитета Ростислава Рассохова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Освободить генерал-лейтенанта юстиции Рассохова Ростислава Геннадиевича от должности заместителя председателя Следственного комитета Российской Федерации, — говорится в тексте документа.

Рассохов занял этот пост в мае 2020 года. Он работает в органах внутренних дел с 1994 года. В 2007 году перешёл в Следственный комитет при прокуратуре РФ. В 2019 году получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

До получения должности замглавы ведомства он был начальником Главного управления по расследованию особо важных дел СК. На этом посту он занимался уголовным делом экс-министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, а в 2019 году проводил расследование в отношении бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудки.

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