https://static.news.ru/photo/1eefd388-5bd0-11ea-9aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала. Благодаря ей семьи, воспитывающие маленьких детей, получают возможность рассчитаться с частью долга за квартиру или дом, а также улучшить условия в уже имеющемся жилье.

Новый закон предоставил право на получение маткапитала семьям, в которых начиная с 1 января 2020 года родился, либо был усыновлён первый ребёнок. Размер выплаты составит 466 617 рублей. В случае появления второго и последующего детей размер капитала увеличится на 150 тысяч — до 616 617 рублей.

Помимо этого, процедура оформления материнского капитала упрощена, срок его получения сокращён до пяти дней, а период, в течение которого семья сможет его получить, — до десяти.

В целом система выплат продлена до 31 декабря 2026 года.

В феврале закон о расширении программы материнского капитала сначала в окончательном чтении утвердили депутаты Государственной думы, а затем одобрили сенаторы Совета Федерации.

Ранее NEWS.ru писал, что сертификат на маткапитал можно будет получить уже при выписке из роддома.