Путин утвердил максимальный вес передач заключённым

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает допустимый вес передач заключённым — не более 20 килограммов для посылки и не более пяти для бандеролей.
Указом вносятся изменения в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ранее приказом ФГУП «Почта России» от 7 марта 2019 года вес нестандартной посылки с отметкой «негабаритная» составлял до 50 килограммов.
Выдача посылок с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трёх измерений) проводится только в спецотделениях почтовой связи, но не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.
Также, как сообщает ФСИН России, сотрудники исправительных учреждений испытывают трудности при принятии и хранении посылок свыше 20 килограммов без спецоборудования.
Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ возобновила приём посылок и передач заключённым. Обязательным условием для этого станет их бактерицидная обработка, а также соблюдение временного интервала между посетителями не менее 30 минут.
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