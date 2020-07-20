Путин утвердил максимальный вес передач заключённым

https://static.news.ru/photo/74a50cd8-ca95-11ea-a8eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает допустимый вес передач заключённым — не более 20 килограммов для посылки и не более пяти для бандеролей.

Указом вносятся изменения в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. Ранее приказом ФГУП «Почта России» от 7 марта 2019 года вес нестандартной посылки с отметкой «негабаритная» составлял до 50 килограммов.

Выдача посылок с нестандартными размерами (свыше 300 сантиметров в сумме трёх измерений) проводится только в спецотделениях почтовой связи, но не все исправительные учреждения находятся рядом с такими отделениями.

Также, как сообщает ФСИН России, сотрудники исправительных учреждений испытывают трудности при принятии и хранении посылок свыше 20 килограммов без спецоборудования.

Как ранее писал NEWS.ru, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) РФ возобновила приём посылок и передач заключённым. Обязательным условием для этого станет их бактерицидная обработка, а также соблюдение временного интервала между посетителями не менее 30 минут.