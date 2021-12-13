Путин стал самой упоминаемой личностью в российских СМИ

Президент России Владимир Путин по итогам 2021 года стал лидером в рейтинге упоминаемости в российских СМИ, сообщает ТАСС со ссылкой на разработчика мониторинговых систем «Медиалогия». Два почётных места после главы государства достались пресс-секретарю Кремля Дмитрию Пескову и премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. Согласно представленным данным, медиаиндекс (показатель качественного состояния информационного поля, формируемого СМИ вокруг знаменитости) Путина достиг отметки в 32,7 млн, Пескова — 7,3 млн, Мишустина — 5,5 млн.

В первой десятке также оказались глава МИД РФ Сергей Лавров, представитель МИД Мария Захарова, глава Минобороны Сергей Шойгу, руководитель Минздрава Михаил Мурашко, вице-премьер Татьяна Голикова, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Рейтинг составлен по российским СМИ на основе базы, включающей более 70 тысяч источников. В их числе ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ. Исследование проводилось с 1 января по 12 декабря 2021 года.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года самой упоминаемой в российской прессе персоной также стал президент РФ Владимир Путин, на долю которого пришлось 3 885 960 ссылок в политических и экономических статьях. Второе место досталось премьер-министру Михаилу Мишустину, а третье — мэру Москвы Сергею Собянину. Также в пятёрку лидеров вошли пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков и Алексей Навальный. Шестую строчку в рейтинге занял губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. За ним следуют зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, глава МИД Лавров, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и вице-премьер Голикова (200 009). Из иностранных политиков в первую тройку наиболее упоминаемых вошли Дональд Трамп, Александр Лукашенко и Владимир Зеленский.