Путин создал группу для выработки новых механизмов международных расчётов

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин распорядился образовать межведомственную рабочую группу по выработке новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчётов, информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации. Возглавит группу помощник главы государства Максим Орешкин.

Основными целями новой рабочей группы станет разработка плана формирования инфраструктуры расчётов РФ с партнёрами из дружественных и недружественных стран и выработка мер валютного регулирования в целях обеспечения баланса спроса и предложения при совершении операций на валютном рынке, — указано на портале.

Путин 31 марта подписал указ о новом порядке расчётов в рублях за российский газ с недружественными странами. Глава государства подчеркнул, что, если эти страны не будут платить с 1 апреля за поставки газа в рублях, то это будет считаться неисполнением обязательств по газовым контрактам, и действующие соглашения будут остановлены. Для оплаты газа контрагентам предлагается открыть рублёвые счета в российских банках.