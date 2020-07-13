Путин сократил число людей в погонах в центральном аппарате МВД

https://static.news.ru/photo/89482c08-c52f-11ea-9e36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин сократил кадровую численность центрального аппарата Министерства внутренних дел.

Указ главы государства о сокращении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно тексту документа, предельная штатная численность центрального аппарата МВД устанавливается на уровне 6580 человек без охранного и обслуживающего персонала. Указом от 2011 года этот показатель ранее определялся в 6712 человек.

Новый указ устанавливает численность сотрудников органов внутренних дел в аппарате на уровне 5834 человека, федеральных гражданских служащих — 661 человек, работников — 85 человек.

Таким образом, на практике в центральном аппарате МВД уменьшится количество людей в погонах, численность работников и гражданских служащих останется неизменной.

13 июля на портале правовой информации также появился указ правительства о продлении ежемесячного денежного довольствия для солдат срочной службы, передавал NEWS.ru.