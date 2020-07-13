Путин сократил число людей в погонах в центральном аппарате МВД

Президент России Владимир Путин сократил кадровую численность центрального аппарата Министерства внутренних дел.
Указ главы государства о сокращении
Новый указ устанавливает численность сотрудников органов внутренних дел в аппарате на уровне 5834 человека, федеральных гражданских служащих — 661 человек, работников — 85 человек.
Таким образом, на практике в центральном аппарате МВД уменьшится количество людей в погонах, численность работников и гражданских служащих останется неизменной.
13 июля на портале правовой информации также появился указ правительства о продлении ежемесячного денежного довольствия для солдат срочной службы, передавал NEWS.ru.
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