Путин рассказал о ситуации в туриндустрии из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/83b8258c-9460-11e9-9fa8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса фактически остановился международный туризм. По его словам, для его возвращения на прежние уровни понадобится время.

Политик отметил, что возникли резервы транспортного комплекса, которые следует использовать для развития межрегиональных перевозок, внутреннего туризма и оказания других качественных услуг гражданам. Он уверен, что россияне запланируют путешествия по стране после снятия карантинных мер, передаёт РИА Новости.

Общая, сквозная проблема для пассажирского транспорта — сокращение туристических потоков. Сегодня международный туризм фактически остановлен, — подчеркнул глава государства.

Ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова призвала власти сосредоточиться на поддержке «инфраструктурного ядра» туристической отрасли, в том числе круизных компаний. По словам Догузовой, сфера туризма может стать «локомотивом выхода из кризиса», передавал NEWS.ru.