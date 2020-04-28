Путин распорядился представить доклад о создании вакцин против COVID-19

https://static.news.ru/photo/77f84254-8942-11ea-9229-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин обратился к правительству. Он поручил представить доклад о плане разработки вакцин против коронавируса.

Правительству представить план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции, государственной регистрации этих вакцин с применением ускоренной процедуры и запуска их в промышленное производство, — заявил президент.

По словам Путина, срок исполнения поручения назначен до 30 апреля 2020 года. Помимо этого, кабинету министров было поручено принять меры по медикаментозной профилактике медицинских работников и других лиц. Отчёт на эту тему должен быть предоставлен не позднее 15 мая.

Ранее NEWS.ru информировал, что Путин поручил кабмину усилить контроль за оборотом лекарств. По его словам, розничную торговлю лекарствами дистанционным способом могут осуществлять только аптечные организации, которые имеют соответствующую лицензию.