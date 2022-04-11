Путин распорядился сохранить объём финансирования проектов в Крыму

Президент России Владимир Путин поручил правительству сохранить текущий объём финансирования для формирования комфортной среды для жизни в Крыму, говорится в перечне поручений, опубликованном на сайте Кремля. Глава государства распорядился использовать лучшие отечественные и зарубежные проекты и практики, а также учитывать предложения местных жителей. Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин, главы Крыма и Севастополя Сергей Аксёнов и Михаил Развожаев.

Правительству РФ совместно с органами государственной власти Республики Крым и г. Севастополя обеспечить сохранение общего объёма финансирования мероприятий по формированию на территориях Республики Крым и г. Севастополя комфортной среды для жизни населения в 2022 году и последующих годах, — говорится в документе.

Путин также поручил Промсвязьбанку открыть в Крыму и Севастополе свои филиалы до 1 октября 2022 года. Банк должен будет кредитовать предприятия, осуществляющие деятельность в сферах сельского хозяйства, строительства, туризма и в других ключевых для регионов отраслях.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее отметил, что в Промсвязьбанке намерены в течение нескольких месяцев начать работу в Крыму. По его словам, в дальнейшем на полуострове будут работать и другие банки.