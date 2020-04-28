Путин прокомментировал мнение о нарушении личных прав на фоне коронавируса

https://static.news.ru/photo/0369efa2-8972-11ea-b311-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что раздражение ограничениями в связи с коронавирусом не должно выливаться в громкие слова о нарушении личных прав.

Обращаясь к россиянам по итогам совещания по противодействию распространению коронавируса в регионах РФ, Путин отметил, что понимает раздражение запретами, пусть даже оправданными, но нарушающими устоявшееся течение жизни.

Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы и конституционных прав, — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что свобода является безусловной ценностью человека. Однако власти обязаны защищать и жизни других людей в сложившейся ситуации.

Как писал NEWS.ru, региональные режимы самоизоляции стали вводить в России после 28 марта, когда начались объявленные президентом нерабочие дни. В Москве, Подмосковье и нескольких других регионах РФ гражданам запретили перемещаться по городам без пропусков.