Путин призвал региональные власти подбирать варианты трудоустройства

https://static.news.ru/photo/6d58ac62-a02b-11ea-8c4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин призвал власти российских регионов начать подбор вариантов трудоустройства для населения.

Кроме того, он заявил о необходимости предлагать программы переобучения. По словам российского лидера, это нужно делать «вместе с предприятиями, организациями, работодателями». Об этом Путин сказал в ходе совещания по ситуации на рынке труда.

Не нужно все на самотек оставлять. Нужно предлагать ускоренные курсы, программы обучения и переподготовки кадров для тех, кто потерял работу, — сказал президент.

Ранее NEWS.ru писал о том, что каждый пятый молодой человек в мире потерял работу на фоне распространения коронавируса. У тех, кто продолжает работать, на 23% сократилась занятость. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Международной организацией труда.