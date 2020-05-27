Путин призвал региональные власти подбирать варианты трудоустройства

Президент России Владимир Путин призвал власти российских регионов начать подбор вариантов трудоустройства для населения.
Кроме того, он заявил о необходимости предлагать программы переобучения. По словам российского лидера, это нужно делать «вместе с предприятиями, организациями, работодателями». Об этом Путин сказал в ходе совещания по ситуации на рынке труда.
Не нужно все на самотек оставлять. Нужно предлагать ускоренные курсы, программы обучения и переподготовки кадров для тех, кто потерял работу, — сказал президент.
Ранее NEWS.ru писал о том, что каждый пятый молодой человек в мире потерял работу на фоне распространения коронавируса. У тех, кто продолжает работать, на 23% сократилась занятость. Об этом говорят результаты исследования, проведённого Международной организацией труда.
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