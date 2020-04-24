Путин призвал отказаться от покупки иностранных лимузинов

https://static.news.ru/photo/04e501ce-8633-11ea-a063-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Luhr/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил, что органам власти и госкомпаниям следует покупать автомобили, необходимые для работы. Иностранные лимузины для этого не подходят.

Он попросил строго контролировать действия руководства государственных организаций и чиновников, передаёт РИА Новости.

Прошу строго контролировать, чтобы органы государственной власти, ведомства, госкомпании, обращаю на это ваше внимание, приобретали технику, необходимую для работы, но ни в коем случае не иностранные лимузины, — подчеркнул он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что автодилеры будут в числе первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.