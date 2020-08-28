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Путин признал неудобство медицинских масок

12:52, 29 августа 2020 17
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин заявил, что постоянное ношение медицинской маски многим даётся тяжело.

Такое мнение глава государства высказал во время обсуждения необходимости ношения масок преподавателями.

Нет, иногда это и тяжело <...> Вот сейчас бы мы с вами в масках сидели и разговаривали, нам было бы легко? Через десять минут нам стало бы уже не по себе, — сказал он в эфире «России 1».

Отвечая на замечание о том, что носить маску несложно, российский лидер отметил, что в ней действительно бывает неудобно, однако гражданам необходимо потерпеть ещё немного.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин подтвердил, что школьники и студенты 1 сентября начнут очное обучение. При этом он отметил, что требование специалистов о том, что к учебному процессу необходимо подходить гибко, является справедливым.

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