«Дети будут учиться очно»: Путин рассказал, как пройдёт 1 сентября

Школьники и студенты 1 сентября начнут очное обучение, сообщил президент РФ Владимир Путин.
При этом он отметил, что требование специалистов о том, что к учебному процессу необходимо подходить гибко, является справедливым.
Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать, — отметил он.
По словам российского лидера, учебные учреждения могут организовать индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов если отсутствует риск. Путин пояснил, что к процессу обучения просто нужно подходить творчески, а в контакте с медиками это несложно сделать,
Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало учебного года на месяц во избежание новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту идею не поддержали. В ведомстве подчеркнули, что школьники традиционно приступят к учёбе 1 сентября.
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