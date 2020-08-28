«Дети будут учиться очно»: Путин рассказал, как пройдёт 1 сентября

https://static.news.ru/photo/04d1de9c-e9d3-11ea-860a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Школьники и студенты 1 сентября начнут очное обучение, сообщил президент РФ Владимир Путин.

При этом он отметил, что требование специалистов о том, что к учебному процессу необходимо подходить гибко, является справедливым.

Там, где, допустим, в высших учебных заведениях или в средних учебных заведениях, можно избегать большого скопления людей в одном месте, если можно проводить что-то онлайн, какие-то лекции и так далее без ущерба для качества подготовки, можно это сделать, — отметил он.

По словам российского лидера, учебные учреждения могут организовать индивидуальные курсы занятий или проводить лабораторные занятия с небольшим количеством студентов, аспирантов и специалистов если отсутствует риск. Путин пояснил, что к процессу обучения просто нужно подходить творчески, а в контакте с медиками это несложно сделать, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Василий Власов предложил перенести начало учебного года на месяц во избежание новой вспышки коронавируса. В Минпросвещения эту идею не поддержали. В ведомстве подчеркнули, что школьники традиционно приступят к учёбе 1 сентября.