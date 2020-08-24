В Минпросвещения отказались переносить начало учебного года

https://static.news.ru/photo/2d112044-e6a3-11ea-acfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: NEWS.ru

В Минпросвещения не поддержали предложения депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова о переносе начала учебного года. Российские школьники начнут учиться с 1 сентября.

Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство, — сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

В министерстве также отметили, что в регионах, в соответствии с данными им установками, проведена работа, «чтобы процесс учёбы протекал при полной защите здоровья и учащихся, и педагогов, и всех, кто связан с этим процессом».

Как ранее писал NEWS.ru, Власов выступил с предложением перенести начало учебного года на месяц. По его мнению, это позволит избежать новой вспышки коронавируса. Депутат также добавил, что у детей и их родителей будет больше времени на сдачу необходимых медицинских тестов перед началом учебного года. Это предотвратит «взрывную нагрузку» на медицинскую инфраструктуру.