Президент России Владимир Путин назвал решение о создании Союзного государства РФ и Белоруссии правильным. Глава государства при этом признал, что 90% поставленных по этому направлению задач не выполнены.
Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, — это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад, — заявил Путин в ходе прямой линии.
Российский президент отметил, что в некоторых сферах, например социальной, есть определённый прогресс. Тем не менее процесс создания Союзного государства далёк от завершения.
Нужны общие правила в виде законов, общие наднациональные органы. Это огромная работа, она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон, — подчеркнул президент.
Российский лидер также высказался о возможном отказе некоторых лидеров постсоветских республик посетить торжества в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. По мнению Путина, это было бы неуважением к павшим.
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