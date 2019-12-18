https://static.news.ru/photo/8aa52400-2257-11ea-bf61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин назвал решение о создании Союзного государства РФ и Белоруссии правильным. Глава государства при этом признал, что 90% поставленных по этому направлению задач не выполнены.

Русский и белорусский народы, по-моему, то же самое, что украинский и русский, — это почти одно и то же, в этническом смысле слова и с точки зрения нашей истории, духовных начал. Поэтому то, что у нас с Белоруссией происходит такое сближение, я этому очень рад, — заявил Путин в ходе прямой линии.

Российский президент отметил, что в некоторых сферах, например социальной, есть определённый прогресс. Тем не менее процесс создания Союзного государства далёк от завершения.

Нужны общие правила в виде законов, общие наднациональные органы. Это огромная работа, она может быть проделана только в том случае, если есть политическая воля и желание с обеих сторон, — подчеркнул президент.

Российский лидер также высказался о возможном отказе некоторых лидеров постсоветских республик посетить торжества в Москве по случаю 75-й годовщины окончания Великой Отечественной войны. По мнению Путина, это было бы неуважением к павшим.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.