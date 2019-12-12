Фото: Фото: Alexei Druzhinin/Kremlin Pool/Global Look Press

В Московской области закрыли мусорный полигон «Егорьевский». На этом месте решили создать зелёную зону отдыха.

Полигон «Егорьевский» закрыли благодаря комплексу по переработке отходов (КПО) «Восток», который запустят 14 декабря. На нём будут перерабатывать до 500 тысяч тонн мусора в год. После закрытия полигона «Егорьевский» весь...