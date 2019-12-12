Президент России Владимир Путин утвердил указ о присвоении внеочередных званий сотрудникам Следственного комитета России. В список попали следователи, которые работали по уголовным делам Абызова, Серебренникова и Черкалина. Всего на официальном интернет-портале правовой информации
Так, награды получат заместитель руководителя Главного военного следственного управления Леонид Баранов, следователь военных следственных органов Асхад Конов, начальник управления процессуального контроля и криминалистики Главного военного следственного управления Сергей Сыпачев и другие.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Путин наградил орденом Мужества прокурора Дагестана.
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