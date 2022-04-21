Президент России Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе. Глава государства назвал это нецелесообразным и отметил, что это может привести к большому числу жертв среди российских военных. Вместо этого, по его словам, следует прибегнуть к блокировке и вновь предложить обороняющимся сложить оружие, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землёй по этим промышленным объектам. Заблокируйте промзону так, чтобы муха не пролетела, — заявил президент.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что Мариуполь взят под контроль российскими военными. По его словам, сам город освобождён, однако на территории предприятия «Азовсталь» ещё остаются боевики. До этого замкомандира нацполка «Азов» Святослав Калина Паламар заявил, что члены нацбатальона готовы выйти с завода «Азовсталь», если им дадут возможность эвакуироваться вместе с оружием в третью страну или при её содействии. Он подчеркнул, что украинские военные не готовы сдаться в плен, а также хотят забрать тела погибших.

Паламар добавил, что украинские переговорщики Михаил Подоляк и Давид Арахамия согласны приехать в Мариуполь для решения вопроса о выходе гарнизона и мирных жителей, если туда прибудут их российские коллеги Владимир Мединский и Леонид Слуцкий.