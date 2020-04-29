Путин пожелал волонтёру одной из больниц поймать 20-килограммовую щуку

https://static.news.ru/photo/f68cda8c-8aee-11ea-8e59-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/krzysztofniewolny-4120434

Президент России Владимир Путин провёл онлайн-встречу с волонтёрами, которые помогают больницам в борьбе с пандемией. Один из участников представил главе государства свой фото-проект «На передовой».

На снимках был запечатлён юноша, которого зовут Александр. Он мечтает отправиться на рыбалку после завершения пандемии и поймать 10-килограммовую щуку.

Пускай ловит на 20 кг, он может на 20 кг и больше, — заявил Путин.

Российский лидер известен многим своим особым отношением к рыбалке. В 2013 году он отправился на озеро Токпак-Холь. Там ему удалось поймать щуку весом в 21 кг.

Как писал NEWS.ru, Путин предложил выделить 3 млрд рублей на гранты для волонтёров, которые помогают пожилым людям в период пандемии.