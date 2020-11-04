Путин посетил новый подземный музей в Кремле

https://static.news.ru/photo/be2bd512-1e91-11eb-84e9-fa163e074e61_660.jpg Николай Макаров, Владимир Путин, Ольга Любимова и Сергей Удовенко Фото: kremlin.ru

Глава РФ Владимир Путин в День народного единства, который отмечается 4 ноября, отправился на экскурсию по новому Музею археологии Чудова монастыря. Выставка находится под землёй на месте демонтированного административного 14-го корпуса Кремля.

Лидер, ранее возложивший цветы к памятнику Минину и Пожарскому, на Красной площади послушал обновлённый звон колоколов Спасской башни. Потом политик пешком направился через Спасские ворота в Кремль, где его встретил комендант Сергей Удовенко, пишет ТАСС. Помещения музея президенту показали министр культуры Ольга Любимова и вице-президент РАН Николай Макаров.

Уникальность проекта заключается не просто в обнаружении нескольких культурных слоёв, но и в методиках, которые применялись во время проводимых работ по сохранению объектов археологического наследия, а также их приспособления для современного использования, — отметила Любимова.

В подвале экс-административного строения вскрыли площадь в 500 кв. м. Специалисты нашли там культурные слои и следы построек XII — начала XIII веков, остатки монастырей XIV–XVI веков, свидетельства раннемосковского каменного зодчества.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Путин в День народного единства традиционно побеседует с представителями религиозных конфессий. По данным пресс-службы Кремля, общение пройдёт в режиме видеоконференции.