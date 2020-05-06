Путин поручил ужесточить наказание для нарушителей пожарной безопасности

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Московские организации уволили 18 414 сотрудников с 1 января по 5 мая 2020 года. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе департамента труда и социальной защиты населения столицы.

Уточняется, что данные о высвобождении в Центр занятости населения подала 1051 компания. В аналогичном периоде прошлого года сведения о высвобождении 23 973 работников подали 1135 организаций, — добавили в департаменте....