Путин поручил ужесточить наказание для нарушителей пожарной безопасности

Президент Владимир Путин подготовил документ с перечнем поручений, составленный после совещания по ситуации с пожарами и паводками в регионах России. В нём содержится пункт об ужесточении наказаний за нарушения требований пожарной безопасности.
Меры будут вырабатывать правительство и МЧС совместно с заинтересованными ведомствами и властями субъектов,
Ранее NEWS.ru писал, что за прошедшую неделю в России было ликвидировано свыше 700 лесных пожаров в 38 субъектах. Общая их площадь составила более 34,8 тысячи гектаров. В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.
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