Путин поручил субсидировать покупку российских машин в трейд-ин

https://static.news.ru/photo/ce603734-9142-11ea-a64e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству проработать меры поддержки российского автопрома. Эти действия должны поддержать дополнительный спрос на машины.

Кабмин должен разработать субсидирование за счёт средств бюджета части автокредита при покупке российского автомобиля по программе трейд-ин. Доклад по этой теме президент ожидает получить до 22 мая, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что заместитель министра финансов Владимир Колычев считает необоснованным включение автомобильной промышленности в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Соответствующее письмо он направил в Минпромторг.