Президент РФ поручил силовикам ускоренно закупить спецтранспорт

Президент Владимир Путин принял участие в совещании Совета безопасности. Он поручил силовым ведомствам устроить ускоренные закупки специализированного транспорта.
Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.
Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что автодилеры будут в числе первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.
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