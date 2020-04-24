Общество

Президент РФ поручил силовикам ускоренно закупить спецтранспорт

16:50, 24 апреля 2020
Фото: kremlin.ru

Президент Владимир Путин принял участие в совещании Совета безопасности. Он поручил силовым ведомствам устроить ускоренные закупки специализированного транспорта.

Соответствующая стенограмма опубликована на сайте Кремля.

Ранее, как писал NEWS.ru, Путин заявил, что автодилеры будут в числе первых организаций, которые откроются после снятия ограничений, связанных с коронавирусом. По его словам, власти понимают необходимость функционирования таких организаций.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях