Президент РФ поручил силовикам ускоренно закупить спецтранспорт

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Президент Владимир Путин подписал указ о награждении медалью «За спасение погибавших» судебного пристава из Бурятии Бато Петухаева, который спас двух человек от нападения волкодава.

Инцидент произошёл полтора года назад в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Петухаев во время утренней пробежки услышал крики о помощи, доносившиеся из закрытого парка. Он проник на территорию и увидел, что на...