Путин поручил разработать программу медицинской реабилитации на пять лет

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На заводе им. Я. М. Свердлова в Дзержинске Нижегородской области госпитализированы три человека после разгерметизации цистерны с ацетоном. Об этом сообщает «Интерфакс».

Пострадавших доставили в медучреждение с травмами разной степени тяжести. Для жителей Дзержинска угрозы нет, передаёт «Интерфакс» сообщение пресс-службы администрации города. ФКП «Завод имени Я. М. Свердлова» производит оборонную продукцию, взрывчатые...