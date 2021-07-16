Путин поручил разработать программу медицинской реабилитации на пять лет

По результатам съезда партии «Единая Россия» 19 июня президент РФ Владимир Путин утвердил поручения правительству. Среди них — обеспечение разработки и реализации программы развития медицинской реабилитации на 2021–2026 годы. Список поручений
На программу выделено 100 млрд рублей. Помимо этого, необходимо направить дополнительно 50 млрд рублей на развитие общественного транспорта, 30 млрд рублей — на ремонт дорог регионального и местного значения.
Также от правительства ожидаются доклады по развитию сельских территорий, по вводу федеральной государственной информационной системы лесного комплекса.
Ответственными назначены председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил правительству освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья для приобретения нового семьи с двумя и более детьми.