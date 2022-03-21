Путин поручил разработать проекты для системы реагирования на инфекции

Разработать инновационные проекты государственного значения для создания национальной системы оперативного реагирования на инфекционные заболевания поручил правительству президент России Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию. Кроме того, глава государства приказал разработать проекты государственного значения в сферах климатического мониторинга и перехода к низкоуглеродной энергетике. Об этом говорится на сайте Кремля.

Правительству Российской Федерации с учётом ранее данных поручений разработать и утвердить важнейшие инновационные проекты государственного значения, направленные на создание единой национальной системы мониторинга климатически активных веществ, российской научно-технологической платформы оперативного реагирования на инфекционные заболевания, — говорится в сообщении.

Путин также призвал обратить внимание на обеспечение плавного перехода к низкоуглеродной энергетике полного жизненного цикла с использованием новых отечественных наукоёмких решений и технологий на основе концепций, предложенных консультативной группой по научно-технологическому развитию.

Ранее президент России Владимир Путин назвал абсолютно реалистичным достижение Россией углеродной нейтральности к 2060 году. Он также подчеркнул, что у страны имеются большие преимущества в климатической сфере, такие как гидроэнергетика, атомная генерация и поглощающие способности российских лесов.

Сообщается, что углеродная нейтральность к 2060 году обойдётся России в 479,8 трлн рублей, а борьба с выбросами приведёт к росту цен на электроэнергию для конечных потребителей в среднем на 12%.