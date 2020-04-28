Путин поручил правительству подготовить шаги по выходу из ограничений

https://static.news.ru/photo/f6edb102-8960-11ea-8999-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство должно подготовить рекомендации по поэтапной отмене ограничений с 12 мая. Соответствующее поручение кабмину дал президент России Владимир Путин во время совещания с главами регионов по ситуации с COVID-19 в формате видеоконференции.

Рекомендации должны быть представлены президенту к 5 мая.

Ранее российский президент заявил, что нельзя говорить об одномоментной отмене ограничений. Он поручил губернаторам и правительству в праздники быть на работе и не принимать решения на эмоциях. Нерабочие дни в стране будут продлены до 11 мая с сохранением зарплаты.

Путин подчеркнул, что в стране удалось затормозить распространение коронавирусной инфекции, но её пик ещё не пройден и смертельная опасность вируса сохраняется.

NEWS.ru писал, что российский лидер поручил Минздраву вести непрерывный мониторинг обстановки с коронавирусом в стране и по каждому региону. Он подчеркнул, что стране удалось нарастить запас прочности системы здравоохранения.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 93 558 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.