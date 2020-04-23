Путин поручил контролировать поступление в регионы реанимобилей

https://static.news.ru/photo/579167f6-8623-11ea-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поручил правительству и главам регионов держать на контроле оперативность поступления автомобилей для медиков.

Как отметил глава государства на совещании по поддержке автопрома в условиях пандемии, было принято решение дополнительно закупить для региональных медицинских учреждений 1,2 тыс. реанимобилей.

По словам Путина, на закупку автомобилей для медиков уже выделили 5,2 млрд рублей из федерального бюджета, передаёт ТАСС.

Ранее президент потребовал обеспечить стабильную работу отечественного автопрома в условиях пандемии и поддержать спрос на его продукцию, писал NEWS.ru.