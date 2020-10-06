Путин поручил изучить возможность индексации пенсий работающим пенсионерам

https://static.news.ru/photo/1ef029a4-07e3-11eb-9947-fa163e074e61_660.jpg Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Президент России Владимир Путин дал поручение правительству подготовить предложения по возобновлению индексации пенсий работающим пенсионерам. Об этом по итогам встречи главы государства с руководителями фракций Госдумы сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Он знает эту проблему. И дал поручение правительству подготовить предложения, — цитирует ТАСС парламентария.

Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам. По его словам, сегодня в законодательстве действует норма, которая говорит о том, что гражданин получает страховую пенсию без учёта индексации, пока он работает.

Нилов также добавил, что такая несправедливость толкает российских пенсионеров на разного рода уловки от увольнения перед индексацией и дальнейшее трудоустройство после получения выплат до работы без официального оформления.

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин заявил, что пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Очередное повышение, по словам главы государства, произойдёт уже в 2021 году, писал NEWS.ru.