Путин подписал закон с поправками о трудовых гарантиях мобилизованных

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который включает в себя поправки о трудовых гарантиях граждан, призванных на службу в рамках частичной мобилизации. Документ обнародован на официальном портале правовой информации. Депутаты ранее внесли поправки в ТК РФ. В частности, в них говорилось о сохранении рабочих мест за мобилизованными.

Поправки также предполагают, что после возвращения из армии гражданин сможет продолжить работать на том же месте и в той же должности, что и до армии.

Теперь, после подписания документа президентом, на время прохождения службы трудовой договор будет не расторгаться, а приостанавливаться. Однако работодатель окажется вправе «разорвать» трудовые отношения, если сотрудник в течение трех месяцев после мобилизации не вышел на работу.

Действие договора возобновляется в день выхода демобилизовавшегося на работу. Работодатель должен быть уведомлен об этом за три рабочих дня.

Ранее стало известно, что Путин подписал закон, предоставляющий мобилизованным гражданам, добровольцам, действующим участникам специальной военной операции на Украине (СВО) право на кредитные каникулы по потребительским и ипотечным кредитам. Нормативный акт также распространяется на членов семей военнослужащих.