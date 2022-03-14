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Путин подписал закон о регистрации прав РФ на иностранные самолёты

14:25, 14 марта 2022
Путин подписал закон о регистрации прав РФ на иностранные самолёты Самолёт Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон о мерах поддержки гражданской авиации, который даёт возможность регистрировать права на иностранные самолёты, находящиеся в лизинге у российских компаний и выдавать им отечественные сертификаты лётной годности. Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, позволяет сохранить парк иностранных самолётов и эксплуатировать их на внутренних линиях.

Сроки сертификации технических средств обеспечения безопасности в целях экономии средств будут перенесены с 1 января 2022 года на 31 декабря 2023 года.

Ранее начальник управления Росавиации Валерий Кудинов заявил, что российские авиакомпании планируют вернуть часть самолётов лизингодателям. Он добавил, что в государственном реестре гражданских воздушных судов зарегистрировано 180 самолётов. Однако Росавиация официально опровергла его заявления, уточнив, что Кудинов по своим должностным обязанностям не уполномочен делать официальные заявления от имени Росавиации. Также в его компетенцию не входят вопросы регистрации гражданских воздушных судов, и он не обладает достоверными сведениями о состоянии и ведении госреестра гражданских воздушных судов России.

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