Путин подписал законы о передаче налоговых сведений о доходах физлиц в ПФР

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Президент России Владимир Путин подписал законы, по которым налоговые органы должны будут представлять Пенсионному фонду России (ПФР) сведения о доходах граждан, а Пенсионный фонд в отношении них будет соблюдать режим налоговой тайны, документ закона был опубликован на официальном портале правовой информации.

Соответствующие изменения вносятся в часть первую Налогового кодекса. Оба закона вступают в силу со дня их официального опубликования, за исключением норм, для которых установлен иной срок, — указано на портале.

Ранее 1 мая Путин также подписал закон, по которому иностранным компаниям облегчается процесс постановки на налоговый учёт при открытии лицевого счёта в банке, информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации. Отмечается, что эта мера необходима для расчёта по поставкам газа в рублях.