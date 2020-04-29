Путин поблагодарил проводящих онлайн-тренировки россиян

https://static.news.ru/photo/c803ea82-8ae6-11ea-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Киселев Сергей/ АГН«Москва»

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил спортсменов и деятелей культуры, которые проводят онлайн-занятия спортом и уроки пения для находящихся на самоизоляции россиян.

… прежде всего тех (поздравить — прим. NEWS.ru), кто сейчас в этих непростых условиях напрямую находит возможность так или иначе работать с людьми, помогать им в домашних условиях поддерживать свою физическую форму, — сказал Путин на конференции с участниками общероссийской акции «МыВместе».

Российский лидер также подчеркнул важность психологической поддержки россиян в условиях распространения коронавируса.

Как ранее писал NEWS.ru, члены Российского психологического общества разработали рекомендации по сохранению психологического здоровья на период пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Об этом 30 апреля сообщил президент общества Юрий Зинченко.