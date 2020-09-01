Путин ответил тем, кто называет Россию страной-бензоколонкой

https://static.news.ru/photo/59c9e25e-ec45-11ea-8a2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Пандемия коронавируса показала, что Россия — государство с передовыми технологиями, а не просто «страна-бензоколонка», как её часто пытаются представить. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время Всероссийского открытого урока «Помнить — значит знать», посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Отвечая на вопрос школьницы о дистанционном обучении, Путин подчеркнул, что в целом этот формат удалось реализовать и страна оказалась готова к вызовам пандемии.

У нас ещё много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы всё-таки не только "страна-бензоколонка", как некоторые пытаются нас представить, а страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня, — цитирует ТАСС Путина.

Президент также отметил, что мир становится всё более сложным, и никто сейчас не сможет сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, какие специальности будут востребованы в 2030-х годах. Путин подчеркнул, что каким бы быстрым ни был темп изменений, есть вещи, которые останутся неизменными. Это уважение к истории родной страны, культура, традиции и общая память, «неразрывно связывающая нас с предками».

Как писал NEWS.ru, нет испытания трагичнее, чем Великая Отечественная война, подвиг народа во время войны никогда не должен быть забыт, заявил Владимир Путин во время этого же открытого урока. Он подчеркнул, что война ломает судьбы и не щадит никого, а также отнимает будущее. В открытом онлайн-уроке приняли участие школьники старших классов всех образовательных учреждений России. Среди них школьники из Москвы, Кировской, Кемеровской, Владимирской, Рязанской, Липецкой, Московской, Новгородской, Курской, Калининградской, Новосибирской областей, а также Крыма, Карелии, Чувашии, Камчатского и Краснодарского краев.