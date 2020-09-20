Путин отметил роль СМИ в деле патриотического воспитания молодёжи

https://static.news.ru/photo/42546984-fb6b-11ea-aa4c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский президент Владимир Путин поблагодарил журналистов за вклад в сохранение исторической памяти и патриотическое воспитание молодого поколения россиян. Приветствие участникам и гостям XXIV форума современной журналистики «Вся Россия — 2020» опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства также отметил особую роль СМИ в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ответственная гражданская позиция журналистов, ваши масштабные медийные, просветительские, информационные проекты достойны самого глубокого признания, — подчеркнул Путин.

По мнению президента, форум позволяет специалистам из всех регионов России поделиться опытом и творческими находками, а также обсудить профессиональные проблемы.

Форум современной журналистики «Вся Россия — 2020» проходит в Сочи до 25 сентября.

Как писал NEWS.ru, ранее Путин рассказал, как военные строили медцентры.