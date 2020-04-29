Путин обсудил с Советом безопасности РФ ситуацию с коронавирусом

Президент России Владимир Путин обсудил проблемы в борьбе с коронавирусом в российских регионах с членами Совета безопасности (СБ) РФ.
Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в регионах РФ на сегодняшний день наблюдается увеличение темпов прироста числа инфицированных,
Состоялся обстоятельный обмен мнениями о ходе борьбы с коронавирусом с упором на ситуацию в регионах РФ, где в последние дни увеличиваются темпы прироста числа инфицированных, — сказал Песков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что смягчение ограничений, введённых из-за ситуации с коронавирусом, начнётся в Москве со строительной отрасли и промышленности, за ними последует сфера бытовых услуг. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
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