Путин обратился с поздравлениями к москвичам по случаю Дня города

https://static.news.ru/photo/b802fdcc-ef62-11ea-8a92-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Москвичи относятся с пониманием ко Дню города, который из-за пандемии коронавируса проходит без массовых гуляний. Об этом, выступая по случаю 873-летия столицы, заявил президент России Владимир Путин.

В этом году, к сожалению, он отмечается без грандиозных и традиционных массовых мероприятий. Уверен, что москвичи и гости нашей столицы относятся к этому с пониманием. И вынужденные ограничения, которые нам пока необходимо соблюдать, нисколько не умаляют огромного значения этого праздника, — приводит его слова ТАСС.

Путин особо подчеркнул, что все городские службы Москвы во время пандемии работали слаженно. Он добавил, что многие москвичи, в том числе известные, оказывали волонтёрскую помощь. Президент отметил, что это не могло его не порадовать и испытать чувство гордости за их смелость и отвагу.

Никто не брезговал этой работой. Наоборот, что меня радовало, вы знаете, было приятно смотреть — гордились этим, и по праву, — сказал российский лидер.

В общей сложности, по словам президента, в это движение включились более 22 тысяч людей разных возрастов и профессий.

Ранее власти Москвы сообщали, что в связи с угрозой распространения коронавируса масштабные мероприятия по случаю праздника в 2020 году отменены, однако на отдельных площадках и в парках будут представлены развлекательные программы.

Мэр города Сергей Собянин также поздравил москвичей с праздником, писал NEWS.ru.