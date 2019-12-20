https://static.news.ru/photo/5b37a73e-235a-11ea-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Общество в России — социально ориентированное и «нацеленное в будущее», считает депутат Госдумы Владимир Кононов. По мнению парламентария, президент на пресс-конференции чётко дал понять: будущее нашей страны — в инновационном развитии.

Отечественная наука и промышленность уже не являются лишь наследием советского прошлого, страна уже самостоятельно стоит на инновационном пути, заявил он.

Мы не только не находимся на обочине мирового научного развития, мы зачастую возглавляем процесс. Это мы видим в оборонной промышленности, в развитии искусственного интеллекта, — цитирует Кононова «Парламентская газета».

Ранее NEWS.ru писал, что в России на базе департамента стратегического развития и инноваций создадут подразделение по искусственному интеллекту и инновациям.