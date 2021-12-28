«Секрета нет»: Путин о том, болела ли глава Роспотребнадзора COVID-19

Президент России Владимир Путин сказал, что не помнит, переболела ли коронавирусом глава Роспотребнадзора Анна Попова. Соответствующий вопрос задал своему коллеге глава Белоруссии Александр Лукашенко на неформальном саммите глав стран СНГ в Петербурге, трансляцию которого вёл RT. Белорусский лидер также поинтересовался у Поповой, можно ли говорить о «затухании» пандемии. Глава Роспотребнадзора ответила, что пока об этом говорить рано.

По-моему переболела... Честно говоря, не помню. Надо было вам у неё спросить. Секрета нет никакого... Нет, она нет, она сразу прививку сделала. Некоторые наши другие специалисты высокого ранга переболели, — ответил Путин на вопрос белорусского коллеги.

Попова выступила на саммите с докладом о текущей ситуации с коронавирусом. По её словам, COVID-19 демонстрирует сезонность и будет продолжать мутировать. Также она отметила, что «омикрон» постепенно вытеснит «дельту» и будет доминировать, но в России этого пока не происходит.

В свою очередь Путин напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» даёт 90% защиты не только от уже ранее изученных штаммов коронавируса, но и от новой мутации «омикрон», которая получила наиболее широкое распространение в ЮАР.

Он также отметил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен достичь 90%. Сейчас коллективный иммунитет, по словам Поповой, составляет около 60%.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в стране пока нет идеального лекарства от COVID-19, позволяющего спасать пациента на любом этапе. По его словам, нынешние препараты предполагают проведение терапии против коронавируса в течение первых трёх дней, обеспечивая тем самым менее тяжёлое течение болезни.