Путин назвал труд волонтёров гражданским героизмом

https://static.news.ru/photo/482af2bc-8ada-11ea-9192-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин выразил признательность волонтёрам, общественникам, предпринимателям, деятелям культуры и спорта, кто в период пандемии проявил «душевную щедрость, а подчас и настоящий гражданский героизм», помогая нуждающимся.

Во все времена, во все исторические эпохи мы противостояли любой напасти всем миром, объединяя усилия, — цитирует ТАСС Путина.

Президент выразил уверенность, что великодушие и подвижничество «в традициях, буквально в крови народа, в его генетическом, культурном коде».

На видеоконференции с участниками общероссийской акции «МыВместе» он поддержал идею распространить на волонтёров некоторые программы поддержки, предусмотренные для медиков, борющихся с коронавирусом.

Как писал NEWS.ru, добровольцы в Подмосковье оказывают огромную помощь населению региона. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Губернатор опубликовал фильм о волонтёрском движении в регионе, в котором рассказал, что на его призыв откликнулись сотни предпринимателей. Отмечается, что многие компании решили помочь с продуктами и средствами защиты. Кроме того, добровольцы разносят продукты пожилым людям и многодетным семьям, ходят для них за покупками. Волонтёрское движение поддерживает и бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию. За последние несколько недель предприятия и частные лица перевели в Московский областной фонд поддержки регионального сотрудничества и развития сотни миллионов рублей.