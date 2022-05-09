Путин наградил росгвардейцев орденами и медалями за участие в спецоперации

Президент Российской Федерации Владимир Путин / Фото Михаил Метцель/РИА Новости

Президент Владимир Путин наградил орденами и медалями 18 росгвардейцев за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе спецоперации на Украине. Ещё более сотни военнослужащих получили ведомственные награды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

Государственных наград удостоены 18 росгвардейцев — им вручены ордена Мужества, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медали Суворова и Жукова, — сказали агентству в Росгвардии.

Ведомственные награды — медали «За проявленную доблесть», «За боевое отличие», нагрудные знаки «Участник боевых действий», «За отличие в службе» и другие — получили 124 росгвардейца. Ещё десятерым были досрочно присвоены очередные звания.

Ранее сообщалось, что Путин после парада Победы встретился с Артёмом Жогой — отцом погибшего в ДНР командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Глава государства передал мужчине золотую звезду Героя России, которой был посмертно удостоен его сын.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу вручил золотые звёзды Героя РФ двум участникам спецоперации на Украине в Национальном центре управления обороной. Речь идёт о командире штурмового авиаполка подполковнике Дмитрии Литвинове и штурмане истребительного авиаполка майоре Викторе Дудине. Звание Героя России было им присвоено указом президента.