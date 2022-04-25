Путин: иностранным компаниям в России надо дать спокойно работать

Иностранным компаниям, которые остались в России, несмотря на давление, необходимо предоставить возможность «спокойно работать», об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт РИА Новости. Также глава государства призвал обеспечить свободу бизнеса, при этом не оставлять без внимания закулисные картельные сговоры.

Надо дать спокойно работать в РФ тем иностранным компаниям, которые остались в стране, несмотря на давление, — сказал президент.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что все случаи прекращения работы компаний из недружественных стран в России находятся под пристальным вниманием правительства. Он подчеркнул, что к каждой организации должен быть разный подход, поскольку многие из них, приостановив деятельность, продолжают выполнять все обязательства перед сотрудниками, а есть и те, кто отказался от ответственности за свой персонал.

Ранее депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев заявил, что России необходимо наладить собственную промышленность и самостоятельно производить «элементарные вещи», которые до сих пор ввозили из-за рубежа. Парламентарий отметил, что ответственные лица «разрушать умели, теперь пусть созидают».